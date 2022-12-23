Рим, 23 декабря, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала жителей страны ежедневно отключать газ и свет на один час, передают национальные СМИ 23 декабря.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

Таким образом жители, по мнению Мелони, смогут прочувствовать положение жителей контролируемой Киевом территории, а также проявить свою солидарность с ними.

Ранее новое правительство Италии (начало работу в октябре 2022 года) согласовало решение о продолжении поставок военной теники и вооружения для ВСУ.

В 2022 году власти Италии объявили о намерении снизить до нуля долю российского газа в общем объеме потребления. Ранее она превышала 40%, в 2022 году снизилась до 20%.