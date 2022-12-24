Ярославль, 24 декабря, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Ярославской области открылся новый, пятый автозаправочный модуль с реализацией компримированного природного газа. Об этом сообщило правительство области.

Пресс-служба правительства Ярославской области Газовая заправка

Комплекс будет обслуживать транспорт, работающий на метане — самом экологичном топливе. Это особенно значимо для транспорта общего пользования. При высоком качестве такого топлива его цена ниже, что позволяет уменьшить расходы на работу автопарка.

«В соответствии с государственной стратегией поддержки отрасли правительство области проводит работу по развитию рынка газомоторного топлива. В том числе разработана региональная программа, направленная на помощь инвесторам, реализующим такие проекты, — отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. — В этом году мы получили федеральную субсидию на две заправки, в следующем планируем получить федеральные средства еще не менее чем на три газозаправочные станции».

Отдельный блок, реализующий компримированный природный газ, построен в рамках пилотного проекта в Ярославском регионе. Поддержку инвестору оказывает Корпорация развития Ярославской области, учрежденная правительством региона. Создано девять рабочих мест для жителей Ярославля и Ярославского района.

В ближайшее время в регионе правительством области планируется запустить в эксплуатацию еще две новые газозаправочные станции. Объекты уже находятся в высокой степени готовности.