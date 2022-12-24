Ярославль, 24 декабря, 2022, 05:12 — ИА Регнум. В Ярославской области рабочая группа проекта «Губернаторский контроль» проверила результаты строительства и ремонта социально значимых объектов в Гаврилов-Ямском районе. Об этом сообщает правительство региона. «Губернаторский контроль» посетил три общеобразовательные школы, библиотеку и новую газовую котельную. В здании средней школы №6 проведен капитальный ремонт фасада с утеплением, установлены козырек и пандус, заменены входные двери. В здании стало теплее.

Пресс-служба правительства Ярославской области Школа в Гаврилов-Яме после ремонта

«Внешний облик школы преобразился, теперь она выглядит ярко. Однако подрядчик выполнил работы с опозданием, и на него были наложены штрафные санкции, — отметил помощник главы региона, руководитель «Губернаторского контроля» Андрей Скоркин. — Также весной необходимо убрать под землю провода от камер видеонаблюдения и покрасить вытяжную трубу из пищеблока, чтобы здание выглядело более опрятно».

В школе №1 по проекту «Решаем вместе!» к началу учебного года обновили тренажерный зал и установили новое спортивное оборудование. Андрей Скоркин обратил внимание, что по периметру крыши здания, которую недавно отремонтировали, образовываются наледь и сосульки. «Губернаторский контроль» отметил необходимость решения этого вопроса.

Следующим пунктом проверки стала обновленная центральная районная библиотека-музей.

«Реализованный проект — пример эффективного вложения бюджетных средств. Библиотека стала не только местом притяжения для жителей Гаврилов-Яма, но и интересным туристическим объектом», — отметил Андрей Скоркин.

В завершение визита «Губернаторский контроль» проверил результаты создания центра образования «Точка роста» в Великосельской средней школе. В обновленных классах установлено современное оборудование: интерактивные доски, техника для научных исследований. «Проект был реализован качественно и в срок. Центр начал работу в сентябре. Он очень популярен у ребят», — отметил Андрей Скоркин.

В школе также учатся ребята из Донецкой и Луганской республик, проживающие в детском санатории «Сосновый бор». По итогам выезда «Губернаторского контроля» будет составлен протокол и направлен главе региона Михаилу Евраеву.