Москва, 23 декабря, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В вузах России студентов будут обучать основам военной подготовки, сообщает 23 декабря Минобрнауки.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

«Модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также дополнительные профессиональные программы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Изучение нового модуля позволит сформировать первичные умения и навыки при подготовке студентов к военной или иной госслужбе.

Модуль разработан по поручению президента и правительства России о включении дисциплины по начальной военной подготовке в программы высшего образования, а также организации подготовки педагогов вузов для преподавания данной дисциплины.

Тематический план модуля состоит из разделов об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенности развития международных отношений, правовых основ прохождения военной службы, строевой подготовки, основ тактической, медицинской подготовки и ряда других разделов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпросвещения утвердило школьную программу с включением начальной военной подготовки в рамках основ безопасности жизнедеятельности и блоком про специальную военную операцию на уроках истории.