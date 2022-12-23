Гонконг, Китай, 23 декабря, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Власти Китая не намерены отказываться от политики «Одна страна — две системы» при работе с Гонконгом, они будут содействовать увеличению сферы международного сотрудничества данного района. Об этом 23 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой гонконгской администрации Джоном Ли, сообщает агентство Xinhua.

Гонконг

Си Цзиньпин назвал политику «она страна — две системы» великой новаторской идеей социализма с китайской спецификой.

«Центральное правительство КНР будет твердо и без отклонений придерживаться этой политики, прилагать все усилия для оказания поддержки законной деятельности главы специального административного района и его администрации», — приводят журналисты его слова.

По словам председателя КНР, власти Китая поддерживают особую роль Гонконга, они намерены способствовать расширению его международного сотрудничества.

Си Цзиньпин подчеркнул, что руководство КНР ждет от этого специального административного района более значимого вклада в возрождение китайской нации.

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