Ярославль, 23 декабря, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В 2023 году Ярославская область получит из федерального бюджета более 106 млн рублей на развитие молодежной политики. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев по итогам заседания Государственного совета под председательством Владимира Путина. В работе совета принял участие и губернатор Ярославской области.

Пресс-служба правительства Ярославской области Заседание Госсовета РФ

«В областном бюджете на 2023 год мы предусмотрели более 157 млн рублей на поддержку учреждений молодежи, волонтерского движения, на предоставление грантов молодежным и детским объединениям, работу по патриотическому воспитанию, — рассказал Михаил Евраев. — Кроме того, в 2023 году Ярославская область получит из федерального бюджета более 106 млн рублей на развитие молодежной политики. Это позволит провести ремонты в молодежных учреждениях, приобрести для них новое, современное техническое оборудование, создать комфортные условия для творчества, генерации новых идей и проектов».

На днях ярославская делегация при поддержке областного правительства успешно представила область на первом съезде всероссийского детского движения, которое получило название «Движение первых». Отделения организации «Движение первых» при содействии правительства области в образовательных учреждениях Ярославской области начнут открываться уже в январе.

В ходе совета обсуждались вопросы включения молодежи в проектирование городской среды. В Ярославской области эта работа уже ведется. Будущие архитекторы из института архитектуры и дизайна Ярославского государственного технического университета приняли участие в разработке проектных решений благоустройства общественных пространств по всей области.

«Наши студенты представили комплексные решения, раскрывающие функционал территорий, а главное, интересные для самой молодежи проекты. Зачастую именно видения молодежи не хватает при формировании городской или сельской среды. Будем и дальше продолжать такое сотрудничество», — сказал Михаил Евраев.

Правительство региона сделает приоритетными задачи, поставленные в рамках Госсовета по молодежной политике.