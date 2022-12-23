Москва, 23 декабря, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023–2024 годах запланирована поставка в 19 городских агломераций 808 единиц наземного общественного пассажирского транспорта, сообщает 23 декабря пресс-служба Минтранса России.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

По итогам 2022 года региональным перевозчикам передали 353 единицы техники (330 автобусов и 23 троллейбуса) для эксплуатации в девяти городских агломераций — Астраханской, Брянской, Курской, Нижегородской, Новосибирской, Пермской, Сочинской, Улан-Удэнской и Челябинской.

По программе текущего года общий объём инвестиций в приобретение транспорта составил 6,3 млрд рублей, из них 2,7 млрд рублей — бюджетные средства.

В ведомстве подчёркивают, что региональные перевозчики за счёт софинансирования из федерального бюджета получают в лизинг экологически чистый и комфортабельный транспорт, который подходит для людей с ограниченными возможностями, с существенной скидкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин попросил зампредседателя правительства Марата Хуснуллина представить служебную записку со сроками по обновлению общественного транспорта в российских регионах.