Лондон, 23 декабря, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В Великобритании 23 декабря началась забастовка сотрудников пограничной службы. Если правительство их не услышит, забастовка может продлиться до полугода, предупредил лидер профсоюза государственных и коммерческих услуг Марк Сервотка.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

«Я думаю, что не только (забастовки — прим. ИА REGNUM) могут длиться полгода, но в январе вы можете увидеть огромное усиление подобных действий со стороны госслужащих и представителей других секторов экономики, если только правительство не сядет за стол переговоров», — сказал он эфире радиостанции Би-би-си.

Всего в шести аэропортах Великобритании почти 1 тысяча сотрудников приняли участие в пятничной забастовке.

Напомним, в ноябре на трёхдневную забастовку с требованием поднять заработную плату вышли порядка 350 сотрудников наземного обслуживания в наиболее крупном аэропорту Лондона Хитроу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года реальные зарплаты в Великобритании снизились на 4,2% и это является вторым самым большим показателем года.

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