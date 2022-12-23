Москва, 23 декабря, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Новые контакты на министерском уровне готовят участники платформы «3+3», посвящённой вопросам мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом 23 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Пётр Верещагин. На Кавказе. 1880

Он напомнил, что два года назад президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой создания так называемой группы «3+3» — три страны Южного Кавказа (Армения, Азербайджан, Грузия) и их соседи — Россия, Турция, Иран.

«Сегодня мы готовим уже встречу на министерском уровне, согласовываем даты и места, где такая встреча могла бы состояться», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, есть понимание целесообразности таких контактов.

Он добавил, что трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана не снимается с повестки, а Москва готова её принять.