Лавров заявил о подготовке новых контактов формата «3+3» по Южному Кавказу
Москва, 23 декабря, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Новые контакты на министерском уровне готовят участники платформы «3+3», посвящённой вопросам мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом 23 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Он напомнил, что два года назад президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой создания так называемой группы «3+3» — три страны Южного Кавказа (Армения, Азербайджан, Грузия) и их соседи — Россия, Турция, Иран.
«Сегодня мы готовим уже встречу на министерском уровне, согласовываем даты и места, где такая встреча могла бы состояться», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По его словам, есть понимание целесообразности таких контактов.
Он добавил, что трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана не снимается с повестки, а Москва готова её принять.