Москва, 23 декабря, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Вашингтон ведет войну против России чужими руками. Об этом 23 декабря заявил ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Дипломат подчеркнул, что сейчас уже никто не скрывает истинных целей политики США в отношении Российской Федерации. Он напомнил, что на всех телеканалах политические комментаторы призывают к активизации прокси-войны США против России.

Прокси-война трактуется как война по доверенности, война чужими руками, пояснил Антонов, уточнив, что этим и занимается Вашингтон на Украине.

Дипломат отметил, что сейчас для борьбы с Вооружёнными силами России США бросили и оружие, и деньги, и помощь разведки, также они используют американские военные спутники для борьбы с российскими Вооруженными силами.