Москва, 23 декабря, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за предоставление сведений из ЕГРН третьим лицам за плату правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря. Таким способом предлагается бороться с мошенническими сайтами-двойниками Росреестра.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

За период с 2020 по III квартал 2022 г. Росреестром в интернете выявлено 335 сайтов-двойников Росреестра, на которых размещены сервисы по оказанию неопределенному кругу лиц услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в виде выписок из ЕГРН.

В этой связи предлагается ввести штрафы за предоставление за плату услуг по выпискам данных из ЕГРН. Максимальный штраф для физлиц составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей, либо предполагается дисквалификация на срок до одного года. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, штраф предлагается установить в размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, на юрлиц — от 500 тыс. до 600 тыс. рублей.

У правительства России высокую озабоченность вызвали поступающие в Росреестр жалобы граждан, в которых указывается, что сведения, полученные посредством обращения к сайтам-двойникам Росреестра, содержат недостоверные данные.

«Также непрерывное роботизированное обращение со стороны сайтов-двойников Росреестра к ФГИС ЕГРН, выражающееся в формировании массива обращений к системе в течение короткого промежутка времени, способно привести к полному заполнению пропускной способности серверного оборудования, вызывая значительные временные издержки обработки запросов на получение государственных услуг, оказываемых Росреестром, либо отказ системы в их обработке», — отмечают авторы инициативы.

Кроме того, в правительстве обратили внимание на то, что сайты-двойники «уводят» пошлины из бюджетной системы.