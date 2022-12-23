Саратов, 23 декабря, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Во всех школах Саратовской области с 26 декабря начнутся каникулы, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

В ведомстве уверяют, что данная мера позволит снизить риск распространения острых респираторных инфекций среди учащихся и сотрудников областных школ.

«Прошу и детей, и их родителей придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа в период сезонного подъёма заболеваемости и заботиться о своем здоровье», — призвал глава областного минобразования Михаил Орлов.

По данным Роспотребнадзора по Саратовской области, за прошедшую неделю (12-18 декабря) в регионе зарегистрировали более 42 тысяч случаев ОРВИ, показатели предыдущей недели превышены на 8,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ досрочно объявили зимние каникулы для школьников всех возрастов с понедельника, 26 декабря.

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