Москва, 23 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки через своих рекрутов ведут антироссийскую работу в организациях, в которых американцы формально не участвуют. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов.

PPCOE Пленарное заседание ПАСЕ

По его словам, еще до начала специальной военной операции недружественные государства придали своим попыткам сдерживать Россию характер тотальной гибридной войны.

«По большому счету организованный ровно год назад Госдепом США пресловутый саммит за демократию оказался своеобразным смотром потенциальных проамериканских сил. Именно из числа его особо активных участников были рекрутированы недружественные государства, открыто включившиеся по команде Вашингтона в борьбу с Россией спустя буквально два месяца после того псевдодемократического форума», — сказал Климов на заседании Совета Федерации.

Сенатор отметил, что именно эта публика теперь в первую очередь задействована на многочисленных международных площадках, включая ООН.

«Более того, с помощью такого рода госдеповских рекрутов США ведут агрессивную антироссийскую работу даже в тех организациях, где американцы формально не участвуют, будь то ПАСЕ или Межпарламентский союз», — пояснил он.

Климов добавил, что с февраля 2022 года эта масштабная антироссийская политика «руками киевских марионеток, русофобов и неонацистов приняла характер военно-террористических действий против России».