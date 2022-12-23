Москва, 23 декабря, 2022, 17:58 — ИА Регнум. На выплату пенсий и надбавок в 2022–2023 годах правительство РФ выделит Пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей. Об этом 23 декабря заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Мы сегодня направим пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей», — сказал Мишустин.

Он отметил, что эти деньги пойдут на пенсии гражданам в 2022–2023 годах, на специальные надбавки неработающим пенсионерам, доход которых меньше регионального прожиточного минимума.

Кроме того, из этих средств будут продолжаться ежемесячные выплаты ветеранам и инвалидам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мишустин заявил, что правительство подготовило законопроект, упрощающий порядок назначения ежемесячной выплаты Героям РФ и Героям Труда.