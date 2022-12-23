Москва, 23 декабря, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Сегодня возможность купить валюту по-прежнему существует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доктор экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«На этой неделе на валютной секции биржи произошло что-то уже, казалось, давно забытое. Курс доллара США пробил отметку 73 рубля. Ему на пятки с небольшой задержкой наступает евро, пробивая отметку 77 рублей. Инвесторы вздрогнули, обыватели занервничали. Шутка ли — достигнут почти восьмимесячный максимум. Что это? Доллар начал предновогоднее ралли? Мир вернулся «на круги своя»?» — сказал Кузнецов.

Он не исключил, что это падение носит чисто технический характер и оно вызвано сочетанием двух факторов: «Как ни крути, но введенные санкции уже привели к снижению экспорта, и это не только нефть и нефтепродукты, а еще и лес, металлы, зерно и т.п. В итоге поступление валюты в страну медленно, но неуклонно снижается. До определенного момента этой валюты нам хватало с избытком, так как закупки импортных товаров упали еще сильнее. Однако постепенно стали выстраиваться и набирать обороты схемы параллельного импорта, или как его менее политкорректно, но более точно называли раньше — «серый импорт». И как следствие стал расти и спрос на валюту. Снижение предложения при росте спроса приводит к повышению цены — это фундаментальный рыночный закон. Вот и выросла цена на валюту. И в дальнейшем она и будет колебаться вслед за изменением в балансе экспорта-импорта».

В рамках второго фактора Кузнецов не исключил, что на рынок «вышел какой-то «крупный игрок» и даже несколько игроков — этакий условный Газпром или условный Сбербанк по масштабам своих финансовых возможностей». «И этот игрок заинтересован в покупке большого объема валюты. И именно его действия и привели к такому движению цены вверх. Кто это — мы не знаем, и возможно, что и не узнаем никогда. Но об этом отчасти свидетельствует аномальный всплеск торговой активности (+50–60%) в последние дни».

Эксперт призвал население «не паниковать и не суетиться»: «В обменники бежать уже поздновато. Это как пытаться вскочить в последний вагон уходящего поезда. Можно, конечно, и успеть, но велик шанс оказаться на рельсах с разбитой головой. После такого аномального роста всегда бывает коррекция. А значит, и возможность купить валюту дешевле никуда не исчезла. Также следует помнить, что в проекте бюджета на 2023 год средний курс доллара заложен на уровне 68,3 рубля. Именно этот уровень видит наш Минфин как целевой ориентир. Именно к нему он и будет стремиться».

Он напомнил, что хранить доллары и евро, «если только это не наличные под матрацем», сегодня небезопасно: «Кто его знает, какие еще «приветы» в виде блокировок, запретов и ограничений прилетят к нам из западных стран. А значит, если уж очень хочется иметь именно иностранную валюту, то следует обратить внимание на валюты «дружественных стран». Так, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2023 году Минфин может начать покупку в рамках обновленного бюджетного правила китайских юаней. Заметьте, не долларов и не евро. Вот и нам не нужно отклоняться от «генеральной линии». Ну а если хочется большей привязки именно к доллару США, то есть так называемые прокси-доллары, валютный курс которых привязан к доллару, — из них нам сегодня доступны гонконгский доллар и арабский дирхам».