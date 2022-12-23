Москва, 23 декабря, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Евросоюзу нужно сохранять диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 23 декабря сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью журналисту Алексею Венедиктову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

European Parliament Шарль Мишель

Мишель считает, что Западу необходимо разговаривать с главой российского государства и сохранять с ним коммуникацию.

Председатель Евросовета напомнил, что когда он занимал пост премьер-министра Бельгии, то постоянно контактировал с президентом России, эти каналы коммуникации сохранились и после начала спецоперации.

Политик напомнил, что также с Путиным постоянно общаются и другие европейские лидеры, например, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

По его мнению, нужно сохранить этот канал коммуникации, чтобы пробовать аргументировать и оспаривать позицию, а также пробовать управлять гуманитарной ситуацией.

Политик уверен, что диалог необходим для того, чтобы снизить в ближайшее время риски эскалации конфликта. Он добавил, что контакты с руководством России позволяют поддерживать работу ООН и генсека ООН Антониу Гутерриша по вопросам транспортировки по морю продуктов питания и удобрений.