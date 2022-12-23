Татарск, Новосибирская область, 23 декабря, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области прокуратура обжаловала решение суда о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон в отношении экс-депутата Сергея Мамонтова, сбившего на машине ребенка и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

Ysia.ru Прокуратура

«В ходе судебного заседания представителем потерпевшего заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку подсудимый загладил причиненный вред, погасил добровольно сумму заявленного гражданского иска», — рассказали в прокуратуре, добавив, что межрайонный прокурор возражал против удовлетворения ходатайства.

Татарский межрайонный прокурор не согласился с решением суда, внес апелляционное представление об отмене постановления мирового судьи и направлении уголовного дела на новое рассмотрение.

Читайте также: Число погибших в ДТП в Тверской области увеличилось до двух

Ранее Мировой суд Татарского судебного района Новосибирской области освободил от уголовной ответственности экс-депутата, который сбил на автомобиле шестилетнего ребенка и скрылся с места преступления.

Известно, что в ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса с опорой путепровода в Волгограде.