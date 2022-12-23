Санкт-Петербург, 23 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ожидают прибытия президента Киргизии Садыра Жапарова, который поучаствует в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ), сказал 23 декабря заведующий отделом внешней политики администрации киргизского лидера Муратбек Азымбакиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По его словам, Жапаров 26 декабря с рабочим визитом прибудет в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.

Ранее участие в саммите подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Молдавии Майя Санду публично говорит о нежелании выходить из СНГ, но не посещает мероприятия в рамках Содружества.

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