Москва, 23 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий порядок назначения ежемесячной выплаты гражданам, отмеченным высокими званиями, подготовило правительство РФ. Об этом 23 декабря заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Kremlin.ru Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации»

«Подготовлен законопроект, который вводит беззаявительный порядок назначения ежемесячной выплаты гражданам, чьи заслуги перед страной отмечены высокими званиями. Это Герои Труда, а также Герои РФ», — сказал Мишустин.

Он отметил, что упрощается получение госуслуг через систему социального казначейства, чтобы оформление льгот стало доступным в удалённом формате.

По его словам, для получения поддержки не нужно будет подавать заявления и предоставлять подтверждающие документы. Всё будет проходить через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мишустин заявил, что в 2023 году правительство направит на развитие арктических и дальневосточных регионов более 30 млрд рублей.