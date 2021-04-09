Москва, 23 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Одним из важнейших планов Вашингтона в 2024 году будет попытка вмешаться в кампанию по выборам президента России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

В ходе пленарного заседания палаты парламента он пояснил, что сохраняется угроза в отношении электорального суверенитета страны.

«Так в единый день голосования 10 сентября будущего года в Российской Федерации состоится около 4 тысяч избирательных кампаний различного уровня с потенциальным участием 65 миллионов избирателей. В их числе жители новых субъектов Российской Федерации. Вместе с Центризбиркомом мы уже анализируем возможные угрозы, и для оперативного реагирования на них комиссия продлила полномочия своей мониторинговой группы, причем сразу до конца 2024 года. Это связано с тем, что так называемый проект 2024 является одним из важнейших планов Вашингтона и его сообщников по противоправным попыткам вмешательства в кампании по выборам президента России», — сказал Климов.