Донецк, 23 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике с 16 по 22 декабря из-за действий киевских карателей войск погибли 43 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, сообщили 23 декабря в аппарате омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Там также отметили, что за указанный период пострадали 29 мирных граждан.

Всего с начала года погибли 4,1 тыс. силовиков и свыше тысячи мирных жителей. Всего с начала вооруженной агрессии Киева в республике погибли 10 306 человек, в том числе 126 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции Донецкой Народной Республики Андрей Баевский заявил, что интенсивность обстрелов центральных районов Донецка киевскими карателями заметно снизилась в последние несколько дней.

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