Санкт-Петербург, 23 декабря, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» 23 декабря в центре Петербурга устроили несанкционированное шествие к офису «Альфа-банка» на Фурштатской улице, но были задержаны полицейскими.

Пресс-служба «ДР» в Петербурге Акция партии «Другая Россия» в Петербурге

Целью акции под названием «Банкир — враг солдата» было требование немедленного объявления кредитной амнистии всем участникам специальной военной операции (СВО) по кредитам на сумму до 5 млн рублей во всех банках и предоставление участникам СВО беспроцентной ипотеки. Еще одним требованием манифестантов стало взятие властями курса на национализацию банковской системы России.

Как рассказали в пресс-службе петербургских «лимоновцев», они устроили шествие с головой свиньи, выкрашенной в цвета украинского флага как символа «предательства банкирами национальных интересов России» в период борьбы с украинским нацизмом.

Выбор «Альфа-банка» в качестве адресата акции объясняется антироссийской, по мнению «другороссов», позицией совладельца банка Михаила Фридмана, который, проживая в Лондоне, попросил Запад вывести его из-под санкций взамен на оказание финансовой помощи киевскому режиму.

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«Нацболы прошли к офису «Альфа-банка», однако не успели попасть внутрь, т. к. были остановлены сотрудниками полиции. По итогам акции задержаны шесть человек, в том числе оператор и фотограф», — отметили организаторы. Задержанных доставили в 78 отдел полиции, к ним выехал адвокат. Напомним, что по антиковидному постановлению Смольного, действующему с марта 2020 года, массовые акции в городе запрещены. Исключения были сделаны только для «Бессмертного полка» и крестных ходов.