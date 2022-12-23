Вашингтон, 23 декабря, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Медицинского сотрудника арестовали в США за действия сексуального характера с беспомощными пациентками, которые он совершал на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает KDVR.

США

61-летний Кристофер Ламброс с 2012 года работал медбратом в одной из больниц города Гранд-Джанкшен в штате Колорадо. В июле одна из сотрудниц увидела Ламброса возле пациентки, лежащей без сознания. На ней был распахнут халат, при этом медбрат пытался сделать селфи.

Инцидент стал поводом для проверки. Оказалось, что в своём телефоне мужчина хранил 700 тыс. фотографий и 65 тыс. часов видеозаписей с пациентками. Он усыплял женщин наркотическими препаратами, снимал их обнажёнными, насиловал и совершал иные действия сексуального характера.

Предположительно, от действий медбрата могли пострадать «сотни, если не тысячи», пациенток. Свои записи он называл «коллекцией». В октябре Ламброса арестовали по обвинению в трёх преступных эпизодах.

Пострадавшие подали иск против медучреждения, где работал Ламброс. Истцы считают, что руководство клиники не могло не знать о происходящем. Так, на телах потерпевших оставались следы насилия, в каждой палате работала камера видеонаблюдения, кроме того, во время дежурств медбрата был перерасход лекарств.