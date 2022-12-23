Калуга, 23 декабря, 2022, 17:52 — ИА Регнум. На территории Калужской области запрещается использование воздушных судов авиации общего назначения, воздушных аппаратов (аэростатов), беспилотных гражданских воздушных судов. Соответствующее постановление подписал 23 декабря губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В документе отмечается, что предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства, кроме воздушных судов, которыми пользуются органы государственной власти и подведомственные им организации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, выполняющие гособоронзаказ организации или обеспечивающие контроль и функционирование объектов инфраструктуры предприятия.

Также под исключение попадают организации осуществляющие деятельность по договору с органами госвласти Калужской области, органами местного самоуправления и подведомственные им организации.

Запрет действует до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пользоваться беспилотниками запретили власти Ростовской области, Краснодарского края, Саратовской, Нижегородской областей и в ряде других регионов страны.