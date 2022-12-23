В Калужской области запретили использовать беспилотники и аэростаты
Власти Калужской области определили правила использования воздушного пространства
Калуга, 23 декабря, 2022, 17:52 — ИА Регнум. На территории Калужской области запрещается использование воздушных судов авиации общего назначения, воздушных аппаратов (аэростатов), беспилотных гражданских воздушных судов. Соответствующее постановление подписал 23 декабря губернатор региона Владислав Шапша.
В документе отмечается, что предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства, кроме воздушных судов, которыми пользуются органы государственной власти и подведомственные им организации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, выполняющие гособоронзаказ организации или обеспечивающие контроль и функционирование объектов инфраструктуры предприятия.
Также под исключение попадают организации осуществляющие деятельность по договору с органами госвласти Калужской области, органами местного самоуправления и подведомственные им организации.
Запрет действует до особого распоряжения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пользоваться беспилотниками запретили власти Ростовской области, Краснодарского края, Саратовской, Нижегородской областей и в ряде других регионов страны.