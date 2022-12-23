В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов ВСУ Донецка
Донецк, 23 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Интенсивность обстрелов центральных районов Донецка киевскими карателями заметно снизилась в последние несколько дней, заявил 23 декабря офицер Народной милиции Донецкой Народной Республики Андрей Баевский.
Баевский связал это с тем, что были достигнуты определенные успехи в контрбатарейной борьбе.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики за прошедшие сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.
На донецком направлении ВСУ совершили 22 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на ясиноватском — четыре обстрела из артиллерии 155, 152 и 122 мм, минометов 120 мм, на горловском — 38 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм.
Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько отметил, что ожесточённые бои идут в настоящее время около города Артёмовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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