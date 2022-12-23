Донецк, 23 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Интенсивность обстрелов центральных районов Донецка киевскими карателями заметно снизилась в последние несколько дней, заявил 23 декабря офицер Народной милиции Донецкой Народной Республики Андрей Баевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«В последние два, пожалуй, три дня интенсивность обстрелов центральных районов Донецка заметно снизилась», — сказал он в эфире Первого канала.

Баевский связал это с тем, что были достигнуты определенные успехи в контрбатарейной борьбе.

«Значительное количество огневых средств противника было поражено, прежде всего на северо-западном направлении», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики за прошедшие сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

На донецком направлении ВСУ совершили 22 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на ясиноватском — четыре обстрела из артиллерии 155, 152 и 122 мм, минометов 120 мм, на горловском — 38 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько отметил, что ожесточённые бои идут в настоящее время около города Артёмовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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