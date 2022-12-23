Москва, 23 декабря, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) открыто сообщает в американской печати о работе по вербовке, в том числе уехавших из России людей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

«Западные спецслужбы усиливают свою вербовочную деятельность, в том числе среди лиц, выехавших из России за рубеж в период проведения СВО. ЦРУ настолько обнаглело, что даже открыто сообщает о такой работе в американской печати, практически рекламируя возможность стать государственными изменниками», — сказал парламентарий.

Напомним, ранее руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявил, что не следует отрезать возможность вернуться в Россию покинувшим ее на фоне начала специальной военной операции.