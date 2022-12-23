Москва, 23 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Правительство России направит на развитие дальневосточных и арктических регионов в 2023 году более 30 млрд рублей, сообщил 23 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ИА REGNUM Архангельск. Северная Двина

Так, на заседании правительства Мишустин напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подчеркивал необходимость стимулировать опережающее развитие регионов Дальнего Востока и Арктики, в которых создаются центры экономического роста.

«Сегодня направим на такие цели дополнительно около полумиллиарда рублей до конца текущего года. В следующем году — еще свыше 30 млрд рублей. Средства пойдут 16 российским субъектам», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявлял, что в 2022 году открылась новая, яркая страница в освоении Арктики. В сентябре стартовала научная экспедиция «Северный полюс — 41» на самодвижущейся ледовой платформе.

Также глава государства отмечал, что Россия выступает за укрепление международного сотрудничества и в Арктике, и в Антарктике.

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