Правительство РФ направит на развитие Арктики и ДФО 30 млрд рублей
Правительство РФ направит на развитие дальневосточных и арктических регионов более 30 млрд рублей
Москва, 23 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Правительство России направит на развитие дальневосточных и арктических регионов в 2023 году более 30 млрд рублей, сообщил 23 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Так, на заседании правительства Мишустин напомнил, что ранее президент России Владимир Путин подчеркивал необходимость стимулировать опережающее развитие регионов Дальнего Востока и Арктики, в которых создаются центры экономического роста.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявлял, что в 2022 году открылась новая, яркая страница в освоении Арктики. В сентябре стартовала научная экспедиция «Северный полюс — 41» на самодвижущейся ледовой платформе.
Также глава государства отмечал, что Россия выступает за укрепление международного сотрудничества и в Арктике, и в Антарктике.
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