Москва, 23 декабря, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге рядового Александра Мандажи в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, подразделение, в составе которого действовал рядовой, выполняло задачи по удержанию обороны на одном из тактических направлений. Националисты, стремясь прорвать оборону Вооруженных сил России, вели огонь из артиллерийских и миномётных орудий.

Мандажи, действуя в составе экипажа РСЗО, уничтожил пять единиц техники и большое количество живой силы противника. В ведомстве отметили, что действия рядового позволили снизить боевые возможности националистов и способствовали удержанию позиций.