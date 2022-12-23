Париж, 23 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Число погибших в результате стрельбы в 10-м округе Парижа выросло до трёх человек. Нападавшего только недавно освободили из-под стражи, сообщает 23 декабря BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

В отношении мужчины, задержанного за стрельбу на улице Ангьен, уже проводили открытое судебное разбирательство. Его обвиняли в вооружённом насилии на расовой почве. Годом ранее он напал на лагерь мигрантов в 12-м округе французской столицы, а также участвовал в инциденте в пригороде Сен-Сен-Дени.

Недавно его освободили, сообщила прокурор Лор Беккау журналистам.

Жертвами нового нападения 69-летнего мужчины, бывшего работника Национальной компании железных дорог, стали три человека. Ещё четверо получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Стрельба произошла возле курдского культурного центра. Нападавший нанёс ранение и самому себе. Ему оказали неотложную помощь.

Возбуждено дело об умышленных убийствах и насилии при отягчающих обстоятельствах.