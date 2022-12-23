Москва, 23 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Около 70% мусора в Ставропольском крае сортируется, и общая сумма вложений в заводы по переработке вторсырья составляет четыре миллиарда рублей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

«Сегодня мы 70% мусора сортируем — отделяем стекло, бумагу, металл, то есть, продукцию по вторичной переработке. Уже сегодня четыре млрд — вложения в заводы по переработке вторсырья. Далее — это экогрунт и RDF-топливо. Сегодня есть центральное предприятие и три смежных. При этом мы не считаем эффект, что мы не захораниваем всё это и не оставляем потомкам», — сказал Владимиров.

Он посетовал на то, что в регионе, славящемся своим экологическим туризмом, всё ещё существует завод, сжигающий мусор: «Что ж за экотуризм, когда у нас есть завод по сжиганию отходов? Это же безобразие! Нужно, чтобы мусор не сжигался в регионе — нужно, чтобы он распределялся и перерабатывался».

Помимо этого, губернатор затронул и вопрос организации мобилизационных мероприятий в рамках проведения специальной военной операции: «Если говорить о частичной мобилизации как о призыве людей в СВО, организации обеспечения мобилизованных, то все задачи выполнены. Но работа не заканчивается. Возникают разные вопросы. Сначала были разные вопросы с ипотеками, далее был вопрос обмундирования, боевого слаживания, размещения. Ставропольчане находятся в 14 точках — на линиях соприкосновения и в тренировочных лагерях. Работа для их поддержки продолжается до тех пор, пока не наступит наша победа.

Владимиров назвал также «хорошей и рабочей» связь своего региона с ДНР: «Дороги у вас в регионе строят ставропольчане. Много людей ушло работать в ДНР. Больше скажу — мы планируем визит в Донецк. <…> Уже сегодня сотрудничество есть».

Что касается самого Ставропольского края и его экономических потребностей, то глава региона подчеркнул, что экономить «не приходится ни на чём», за что необходимо сказать спасибо предпринимателям: «Даже СВО ставила много вызовов, но мы исполнили бюджет с плюсом в 23%. <…> На будущий год у нас все расходы на СВО и новые регионы предусмотрены в бюджете. Экономика Ставрополья помогает прибыль перенаправить на социалку и поддержку СВО. Ни одну статью мы не срезали»

Он отметил, что на сегодняшний день в регионе чуть более 7,5 тысяч безработных, тогда как обычно их в среднем около девяти тысяч, и число вакансий на рынке труда растёт.

Ставропольский губернатор также подробно рассказал о сотрудничестве с Китаем, однако пожелал, чтобы качественная минеральная вода в большей степени оставалась в России: «Сегодня мы уже в 17 стран поставляем. Мы заходили в Китай в течение 5 лет — это зубодробительные нормы, рынок, и наш заход — это огромная работа. Я очень осторожно отношусь к розливу минеральной воды. Но хотелось бы, чтобы этот ресурс в большей степени оставался в России, и качественная вода была источником здоровья. Мы с одной стороны стараемся выйти на экспортные поставки, но не стремимся к этому».