Мелитополь, 23 декабря, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В начале 2023 года начнётся строительство четырёхполосной трассы Симферополь — Ростов-на-Дону, сказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

ИА REGNUM Запорожская область. Инфографика

В настоящее время готовится проектная документация. Это станет очередным большим этапом восстановления инфраструктуры региона, уточнил он.

«Через нас тоже будет идти автострада: Симферополь — Ростов. Будет делаться новый проект четырёхполосной дороги, как «Таврида», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

Предполагаемая пропускная способность трассы составит свыше 30 тысяч автомобилей в сутки, это должно снизить нагрузку на Крымский мост, добавил политик.

Работы стартуют в январе 2023 года. Первые участки дороги появятся в Крыму и Ростовской области.

«Уже полностью построена дорога Мелитополь — Бердянск протяженностью 107 километров. На половину выполнены работы по строительству трассы, которая соединит Мелитополь с Симферополем», — добавил Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин во время посещения Крымского моста в начале декабря подчеркнул важность сухопутной дороги в Крым через новые российские регионы.