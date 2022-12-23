Санкт-Петербург, 23 декабря, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Новый участок третьей (зелёной) линии Петербургского метрополитена планируется начать строить во втором квартале 2023 года. Речь идет об участке от действующей конечной на сегодня станции «Беговая» до будущих станций «Туристская» и «Планерная» в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский метрополитен

Как сообщили 23 декабря «Фонтанке» в компании «Метрострой Северной столицы» (МССС), для которой это будет первым строящимся с нуля объектом в петербургской подземке, предположительно строительство начнется в апреле–мае будущего года. Общая стоимость участка оценивается почти в 90 млрд рублей.

Согласно соглашению между МССС и городскими властями подготовительные работы на планируемом участке должны завершиться до 31 мая 2023 года, к этому времени должен быть готов к работе проходческий щит «Надежда».