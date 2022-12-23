Ступино, Московская область, 23 декабря, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Подмосковье подросток скончался от менингита. Об этом сообщает MK. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Согласно опубликованным данным, 19 декабря 16-летний житель подмосковного Ступино пожаловался на головную боль. Родители разрешили ему не ходить в школу и дали обезболивающие препараты. Однако лекарственные средства не помогли.

На следующий день подростка показали частному педиатру, который выписал другие лекарства и назначил приём через несколько дней. Однако вечером того же дня самочувствие мальчика резко ухудшилось, поэтому родители вызвали скорую помощь. Врач сделал ребенку укол анальгина.

На следующий день взрослые обнаружили на теле сына сыпь. Подростка, которому в последствии диагностировали менингококковую инфекцию, спешно доставили в реанимацию. Однако спустя два часа он скончался.