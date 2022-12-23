София, 23 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии начало отправку в Киев вооружений для ВСУ, сообщили представители ведомства 23 декабря.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о безвозмездной поставке вооружений, техники и боеприпасов в середине декабря 2022 года.

Предполагается, что поставляться будут в первую очередь так называемые «легкие вооружения» и боеприпасы.

Ранее в министерстве обороны России оценили общий обхем военных поставок западных стран ВСУ в 100 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин в освою очередь отметил, что все поставленные в рамках СВО цели будут достигнуты.