Болгария начала поставлять оружие в Киев
София, 23 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии начало отправку в Киев вооружений для ВСУ, сообщили представители ведомства 23 декабря.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ
Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о безвозмездной поставке вооружений, техники и боеприпасов в середине декабря 2022 года.
Предполагается, что поставляться будут в первую очередь так называемые «легкие вооружения» и боеприпасы.
Ранее в министерстве обороны России оценили общий обхем военных поставок западных стран ВСУ в 100 млрд долларов.
Президент России Владимир Путин в освою очередь отметил, что все поставленные в рамках СВО цели будут достигнуты.