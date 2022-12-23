Москва, 23 декабря, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление из-за отказа главы МИД Армении Арарата Мирзояна приехать на переговоры с Азербайджаном в Москву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«К сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией на земле», — сказал Лавров.

По его словам, для укрепления доверия и создания почвы для урегулирования необходимо проводить регулярные встречи, какие бы при этом вопросы ни возникали.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Лавров обсудил по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию в связи с перекрытием Лачинского коридора.