Мелитополь, 23 декабря, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Жители Запорожской области надеются на полное освобождение региона от ВСУ, заявил 23 декабря врио губернатора Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«В Запорожской области ещё не всё освободили, мы ждём город Запорожье и надеемся на наших военных. Сил у нас достаточно для того, чтобы точно спокойно удерживать первую, вторую и третью линии фронта, чтобы снять все вопросы по поводу отхода из Энергодара», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Балицкий считает, что киевские боевики на линии соприкосновения в Запорожской области деморализованы и слабы. По данным разведки, у противника нет абсолютно никакой готовности.

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