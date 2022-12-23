Балицкий: надеемся на наших военных и ждём освобождения Запорожья
В Запорожской области надеются на полное освобождение от ВСУ
Мелитополь, 23 декабря, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Жители Запорожской области надеются на полное освобождение региона от ВСУ, заявил 23 декабря врио губернатора Евгений Балицкий.
«В Запорожской области ещё не всё освободили, мы ждём город Запорожье и надеемся на наших военных. Сил у нас достаточно для того, чтобы точно спокойно удерживать первую, вторую и третью линии фронта, чтобы снять все вопросы по поводу отхода из Энергодара», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Как сообщало ИА REGNUM ранее, Балицкий считает, что киевские боевики на линии соприкосновения в Запорожской области деморализованы и слабы. По данным разведки, у противника нет абсолютно никакой готовности.
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