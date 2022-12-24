Кызыл, 24 декабря, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг по итогам участия в Государственном совете РФ обозначил основные направления молодёжной политики в регионе, на которых необходимо заострить внимание. Подробности сообщили в пресс-службе правительства республики.

Виктория Ивановская, ИА REGNUM Молодежь

По словам Ховалыга, молодёжь является будущим страны и сегодня Россия стремится дать все возможности для всестороннего развития. В частности, необходимо поддерживать и развивать добровольческие устремления молодых людей — многие молодёжные организации Тувы активно участвуют в поддержке земляков, участвующих в спецоперации.

Особо отметил руководитель субъекта важность увеличения числа рабочих мест для молодёжи. В рамках этого направления в республике принята долгосрочная программа содействия занятости до 2030 года.

Воспитанию детей должно способствовать формирующееся в регионе отделение общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Ранее в ходе послания Верховному хуралу Владислав Ховалыг поручил властям оказать движению максимальную поддержку.

Добавим, что на реализацию программы по развитию молодёжной политики в Туве в 2023 году выделят 64,4 млн рублей. В следующем году планируется создание межрайонных молодёжных центров, муниципальных учреждений молодёжной политики, увеличение количества сотрудников молодёжной политики в районах, рост числа добровольцев и так далее.