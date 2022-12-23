Киев, 23 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 23 декабря сообщает сервис оповещения населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, звуки тревоги жители слышат в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, а также в городах Киеве и Вознесенске.

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