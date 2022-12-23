Париж, 23 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон должен был раньше сказать, что вступление Украины в НАТО станет конфронтационным шагом по отношению к России, чтобы избежать конфликта. Так отреагировали читатели газеты Le Figaro на слова французского лидера.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«А Макрон не мог этого сказать на год раньше? А ещё лучше — до этого срока? Это избавило бы всех от братоубийственного вооружённого конфликта с перспективой расползания на весь мир!»

«России ведь давали слово не расширять НАТО. А потом были еще договоры в духе гарантий ее безопасности. А данное слово или подписанный договор надо выполнять».

«К сожалению, США не будут спрашивать Макрона, поэтому если они захотят, то Украина вступит в НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон заявил, что возможное вступление Украины в Североатлантический альянс будет воспринято Россией как конфронтационный шаг.