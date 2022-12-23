Таллин, 23 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Власти Эстонии направят Киеву новый пакет военной помощи, сообщили 23 декабря в пресс-службе министерства обороны республики.

President.gov.ua Владимир Зеленский с президентом Эстонии Аларом Карисом

Отмечается, что Эстония направит Киеву в том числе средства индивидуальной экипировки (зимнее обмундирование, бронежилеты, пластины баллистической защиты для бронежилетов), а также дроны, комплекты для чистки оружия и аппараты искусственной вентиляции легких.

В министерстве уточнили, что пакет помощи Эстонии соответствует запросам, поступившим от киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на помощь Киеву от Эстонии превысили 1% от ВВП, по данному показателю страна оказалась самой щедрой в мире.

На втором месте оказалась Латвия, которая пожертвовала Киеву 0,93% от ВВП. На третьем месте — Польша, объём оказанной Варшавой помощи Киеву составил 0,5% от ВВП.

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