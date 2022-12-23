Кызыл, 23 декабря, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг 21 декабря посетил место строительства буддийского монастыря «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Религиозное сооружение возводится в столице республики Кызыле при финансовой поддержке Культурного фонда им. К. С. Шойгу.

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Руководитель региона отметил высокую заинтересованность к сооружению со стороны местных жителей. По его словам, возведение монастыря стало крайне важным для буддистов региона сподвижничеством. «Строители рассказали, что сюда часто приходят верующие, чтобы помочь тут и там. Многие хотят приложить руку к историческому событию. Молодые люди, которые активно здесь помогают, приняли осознанное решение отречься от вредных привычек и пагубных деяний. Было отрадно это услышать», — отметил он.

Владислав Ховалыг назвал темпы строительства на завершающем этапе высокими. В настоящее время здесь ведутся работы по внешнему и внутреннему оформлению сооружения, а в главный зал занесены статуи буддийских божеств высотой от двух метров и выше. Добавим, что Далай-Лама XIV передал монастырю частички праха основателя Буддизма, Будды Шакьямуни, а также своё монашеское одеяние.

На открытии первого этапа, которое планируется на традиционный тувинский праздник Шагаа — новый год по буддийскому лунному календарю, ожидается большое количество гостей из Москвы и других буддийских республик РФ.