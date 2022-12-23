Одесса, Украина, 23 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Главу города Одессы Геннадия Труханова допрашивают сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом 23 декабря сообщает украинское издание «Думская», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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По информации журналистов, Труханов находится на допросе у сотрудников национального антикоррупционного бюро Украины. Подробности пока не уточняются.

Напомним, что 9 декабря пресс-служба национального антикоррупционного бюро Украины сообщила о том, что троих заместителей мэра Одессы заподозрили в совершении коррупционных преступлений.