Гатчина, Ленинградская область, 23 декабря, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Специалисты завершили восстановительные работы на плотине Сиверской ГЭС в Гатчинском районе Ленинградской области.

vk.com/kpr_lenobl Плотина Сиверской ГЭС

«Авария полностью устранена. Гидротехническое сооружение работает в штатном режиме», — заявили 23 декабря в пресс-службе областной администрации.

Как рассказали в Комитете по природным ресурсам Ленобласти, в ночь с 21 на 22 декабря в связи с неблагоприятной погодной обстановкой на Сиверском гидротехническом сооружении на реке Оредеж был поврежден щит левого водосброса, в результате чего произошло понижение уровня воды в верхнем водохранилище. Подтопление ниже по течению на Сиверском гидроузле не представляло угрозы жизни и здоровью населения, а также ущерба объектам инфраструктуры.

Еще в течение дня 22 декабря были проведены противоаварийные работы, установлен ремонтный щит, началось изготовление затворных щитов и подготовка к монтажным работам. Ниже по течению реки начался мониторинг возможных зон подтопления, уровня воды по всему каскаду гидросооружений.

К 10 часам утра 23 декабря были установлены новые шандоры (комплект металлических, железобетонных или деревянных балок, предназначенных для перекрытия водопропускного отверстия гидротехнического сооружения, — прим. ред.) водосброса.

«В настоящее время гидротехническое сооружение работает в штатном режиме, в верхнем водохранилище идет постепенный подъем уровня воды. Организован постоянный усиленный послеремонтный мониторинг уровня воды и состояния конструктивных элементов Сиверского гидроузла. На гидротехнических сооружениях выше и ниже по течению реки Оредеж ведется контроль и регулирование уровня воды», — подытожили в комитете по природным ресурсам Ленобласти.