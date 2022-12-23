Вашингтон, 23 декабря, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Морской пехоте США рекомендовано запретить новобранцам обращаться к старшим по званию «сэр» или «мэм» во избежание оскорблений или неловких ситуаций. Об этом сообщает New York Post.

(сс) United States Marine Морская пехота США

Корпусу морской пехоты США обошёлся в $2 млн отчёт с рекомендациями на 738 страниц, заказанный ещё в 2020 году Университету Питтсбурга. В нём говорится, что традиционные способы обращения к начальству мешают гендерной интеграции.

Гендерно-нейтральные обращения, указано в исследовании, не могут быть поняты неправильно. Таким образом исключается возможность непреднамеренных оскорблений или разногласий.

«Обучая новобранцев использовать гендерно-нейтральные идентификаторы для своих инструкторов по строевой подготовке, корпус подчеркнёт важность уважения авторитетных фигур независимо от пола», — уверены эксперты.

Новобранцам, считают они, следует обращаться к инструкторам, используя их звания и фамилии. Использование слов «сэр» или «мэм» вынуждает их сначала задуматься или визуально определять пол инструктора, а потом вспоминать его звание.

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