Челябинск, 23 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Челябинский гарнизонный военный суд определил наказание военнослужащему по контракту, оставившему воинскую часть, сообщила 23 декабря пресс-служба суда.

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Рядовой самовольно оставил место службы в Челябинске 22 августа. При этом, зная об объявленной 21 сентября частичной мобилизации, он продолжал находиться вне военной службы.

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В конце сентября рядового нашли сотрудники военной полиции и доставили в комендатуру. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в период мобилизации»).

Решением суда он приговорён к наказанию в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый по делу о стрельбе по полицейским в городе Новошахтинске Ростовской области Павел Николин заявил, что служил в ЧВК «Вагнер».