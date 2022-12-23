Москва, 23 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Стоимость автомобильных запчастей за март–декабрь 2022 года выросла на 27,7%. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Российского союза страховщиков (РСА).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобили

По словам главы РСА Евгения Уфимцева, сравнение средних цен в справочниках запчастей, материалов и нормо-часов, вступивших в силу 19 декабря, с предыдущей версией от 19 октября показывает, что существенных изменений нет.

При этом, по его словам, в целом стабилизируется ситуация с ценами на запчасти для большей части марок автомобилей.

«В среднем рост цен в справочнике от 19 декабря по сравнению со справочником от 19 марта составил 27,7%», — сказал Уфимцев.

Он добавил, что резкий рост цен отмечен по бамперам, дверям и другим кузовным деталям.

Также он подчеркнул, что повышение цен практически не коснулось машин, запчасти для которых производятся в России.