Тверь, 23 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Число погибших в массовом ДТП в Тверской области выросло до двух, сообщили 23 декабря в региональном главном управлении МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Ранее в ведомстве сообщили, что в массовом ДТП, которое произошло на федеральной трассе М-10 «Россия» около населенного пункта Никулино Калининского района, погиб один человек.

«Двое погибших, трое пострадавших», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 декабря шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса с опорой путепровода в Волгограде.

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