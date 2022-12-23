Пенза, 23 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Конкурс на замещение должности главы города Пензы пройдет 25 января 2023 года. Соответствующее решение приняли депутаты Пензенской городской думы на сессии 23 декабря.

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В ходе сессии депутат гордумы Алексей Шуварин предложил провести конкурс 25 января 2023 года в 14:00. При этом документы начнут принимать в рабочие дни с 29 декабря, окончание приема документов — 18 января включительно, пояснил он.

Депутаты поддержали это предложение.

Также в ходе сессии 23 декабря депутаты приняли решение об избрании Владимира Мутовкина председателем гордумы, Александр Басенко был назначен временно исполняющим обязанности главы города.

Напомним, что 20 декабря депутаты приняли решение о внесение изменений в Устав города, которыми ликвидируется двуглавая система управления Пензой. Так, ранее городом руководили глава Пензы, который избирался из числа депутатов гордумы, а также глава администрации, возглавляющий исполнительную власть муниципалитета.