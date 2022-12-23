Мелитополь, 23 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Запорожской области не отмечают готовности ВСУ к наступлению, заявил врио губернатора Евгений Балицкий.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, в регионе имеется достаточное количество сил и средств для удержания всех линий фронта.

«Мы отслеживаем ситуацию в той зоне досягаемости, которую можем просматривать, не даём противнику собраться для нанесения удара. Как только они собираются больше той величины, которая эффективна для поражения артиллерии, наши их прорежают», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Балицкий утверждает, что киевские боевики на линии соприкосновения в Запорожской области деморализованы и слабы. По данным разведки, у противника нет абсолютно никакой готовности, заключил врио главы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Балицкий заявил о практически прекратившихся обстрелах Запорожской атомной электростанции.