Москва, 23 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Глава комиссии Госсовета по направлению «экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил направлять в бюджеты регионов не менее 17% налога на сладкие напитки. Соответствующее предложение он сделал 23 декабря в ходе заседания комиссии.

Xaluan.com Сладкие напитки

С июля 2023 года компании-производители будут платить акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Законом предполагается, что вся сумма акциза будет направляться в федеральный бюджет.

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Текслер отметил, что новые налоговые решения автоматически затрагивают базу по налогу на прибыль, благодаря которому формируется региональный бюджет. Он подчеркнул, что в период 2023–2025 годов за счёт акциз федеральный бюджет пополнится на 75-90 млрд рублей, добавив, что «этот объем снизит налогооблагаемую базу налога на прибыль».

Глава комиссии напомнил, что в 2021 году аналогичный подход был применен в отношении акцизов на жидкую сталь.

«Считаем, что, как и в прошлом году, при принятии решений о повышении налоговой нагрузки на предприятия отдельных отраслей должна обеспечиваться их нейтральность для региональных бюджетов. Мы считаем, что норматив зачисления поступлений к таким решениям в региональный бюджет нужно сохранять на уровне не менее 17%», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, идея повышения ввозных пошлин на пиво, которая, по сообщениям СМИ, обсуждается в ряде российских министерств, может затронуть ряд экономических сфер страны, заявила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.